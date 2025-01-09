Yıllarca bedavaydı, artık ücretli oldu! O işlemleri yaptıran da para ödeyecek

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), uzun yıllardır ücretsiz olarak erişilebilen vergi sistemlerindeki bilgiler hakkında yeni bir düzenlemeye gitti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte vergi sistemindeki bilgilere erişim için ücretlendirme uygulamasına devreye alındı. Yapılan değişiklikle birlikte artık kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri sorgulamak için GİB'e ücret ödeyecekler.

GİB tarafından, vergi bilgilerine erişim sağlayan her bir sorgu için 0,35 TL'den az olmamak üzere bir katılım payı belirlendi. Böylelikle vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi hizmetler ücretli hale geldi.

SİSTEM PERFORMANSI ARTACAK

GİB tarafından alınan bu kararın temel nedenleri arasında, veri güvenliğini sağlamak ve veriye erişimi kontrol altına almak, elde edilecek gelirle vergi sisteminin daha etkin işletilmesini sağlamak ve gereksiz sorguları azaltarak sistemin performansını artırmak amaçlanıyor.

Söz konusu ücretlendirmeler özellikle bankacılık işlemleri, kredi başvuruları gibi konularda vergi bilgilerinin sorgulanması gerektiği durumlarda, bu ek ücretlerin maliyetleri artırmasında da etkili olacak.

İşte, şirketlerden, noterlerden ve odalardan alınacak hizmet bedeller şu şekilde...

Veri Kimlik/TC Kimlik Numarası Sorgulama : 0,35 TL

Veri Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası Doğrulama : 0,35 TL

Mükellefiyet Bilgisi : 0,70 TL

Veri Levhası Sorgulama : 1 TL

Veri Levhası Doğrulama : 1 TL

Gelir Vergisi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu ile diğer tablolar hariç) : 50 TL

Kuruluşlar Vergi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu ile diğer tablolar) : 75 TL

Katma Değer Vergisi Beyannamesi : 25 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi : 25 TL

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve kurumlar için ayrı ayrı) : 25 TL

Diğer Beyannameler : 20 TL

Bilanço : 518.20 TL

Gelir Tablosu : 247.40 TL

İşletme Hesabı Özeti : 247,40 TL

Serbest Meslek Hesabı Özeti : 247.40 TL

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Diğer Tablo(lar) (Her bir tablo) : 50 TL

Yukarıdakiler Dışında Kalan Bilgiler (Dönen kayıt başına) : 0,35 TL