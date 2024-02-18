Yıllardır sadece kız istenirken yapıyordu, uzmanlar her sabah içilmeli dedi! İşte tuzlu kahvenin mucizesi... Yıllarca kız isteme sırasında yapılan tuzlu Türk kahvesi için uzmanlar uyardı. Her sabah bir fincan için sabahtan akşama yarattığı farka inanamayacaksınız.

ensonhaber.com

ABD’li bilim insanları tarafından önerilen tuzlu çayın ardından bu sefer tuzlu kahvesi önerisi geldi. Sadece kız istenirken damada yapılan tuzlu kahve her gün içildiğinde mucizeler yaratıyormuş.

Uzmanlar Türk kahvesinin içine bir tutam tuz eklemenin inanılmaz etkilerine anlatıyor. Tuzlu kahvenin tat almaçlarını kandırarak acılık algısını değiştirdiğini ve kahveyi daha yumuşak hale getirdiğini belirtiyor.

Tuzlu Türk kahvesinin mucizeleri…

Kahvenin güçlü bir idrar söktürücü olduğunu ve tuzla birlikte tüketildiğinde elektrolitlerin ve sodyumun vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu sayede halsizlik, yorgunluk ve vücut ağrılarını da azaltmada etkili oluyor.

Sabah içilen tuzlu kahvenin akşam saatlerinde güçlü etkilerini göstermeye başlıyor. Tuzun elektrolitlerin kalıntı bırakmadan atılmasını sağladığını ve böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca, tuzlu kahvenin mutluluk hormonunu tetiklediğini ve enerji depolarını doldurduğunu da ekliyor.

Tuzlu Türk kahvesi tüketimine başlamadan önce bir uzmana danışmakta oldukça önemli. Özellikle tansiyon hastaları için hem kahve hem de tuz risk oluşturabileceğinden, tuzlu kahve tüketimi konusunda doktorunuzun onayı ile tüketmeniz daha faydalı olacaktır.