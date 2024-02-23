Yıllardır yapılan yöntem yanlışmış! Kış aylarında çatlayan dudaklar için asıl yapılması gereken yöntem… Kış aylarında yaşanan kuru havalar dolayısıyla ciltte belli başlı sorunlar yaşanır. Bu sorunların başında ise çatlayan dudaklar gelir. Çatlayan dudaklar için yapılan o yöntem meğer daha kötü yapıyormuş. İşte, çatlayan dudaklardan kurtaracak asıl yöntem…

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Hemen herkesin kış aylarıyla birlikte ciltleri nemlerini kaybetmeye ve kurumaya başlar. Kuru havadan kaynaklı gelişen bu sorunlar en belirgin sorun olarak dudak çatlamaları ile bilinir.

Çatlak dudaklar sadece görüntü olarak rahatsız etmez aynı zamanda soyulduğu için acı da verir.

Bu güne kadar çatlak dudaklar için uygulanan o yöntem iyileştirmek yerine daha kötü yapıyormuş. İşte dudaklarınıza eski nemini kazandıracak çatlaktan eser bırakmayacak doğru yöntem….

Dudakları çatlaklardan arındıracak yöntem…

Dudak çatlaklarından kurtulmanın bilinen en yaygın yolu aynı zamanda yanlış uygulanan yolu, dudakları ovuşturmaktır.

Bu alışkanlık, dudak derisini tahriş edebilir ve çatlakları daha da kötüleştirebilir. Bunun yerine, nazikçe temizleyip nemlendirmeniz çatlakları gidermede daha etkili olacaktır.

Cildinize olumsuz etkiler yaşatan soğuk hava koşullarında dışarı çıkmadan önce dudaklarınıza güneş koruyucu uygulamak da etkili bir yöntem olacaktır.

Güneşin zararlı UV ışınları dudakları kurutabilir ve çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle, dudaklarınızı korumak için güneş koruyucu kullanmakta oldukça önemlidir.

Aynı zamanda dudak çatlaklarının önüne geçmek için düzenli nemlendirme yapmanız etkili yöntemlerin vazgeçilmezidir. Bunun için düzenli olarak dudak nemlediriciler veya dudak balmları kullanmanız etkili olacaktır.

En önemli ayrıtı ise su tüketimidir kış aylarında istemsiz olarak azalan su tüketimine dikkat ederek dudaklarınızda meydana gelen kurumadan kaynaklı çatlakların önüne kolaylıkla geçebilirsiniz.