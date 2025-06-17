Yırtık para nasıl değiştirilir? Yırtık parayı hangi banka değiştiriyor?

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Günlük hayatta para alışverişi sırasında zaman zaman yırtılmış, yanmış, lekelenmiş veya bir kısmı eksik banknotlarla karşılaşmak mümkün.

Cüzdanınızda ya da kasanızda uzun süredir duran bir paranın zamanla hasar görmesi de olağan bir durum.

Ancak birçok kişi, bu tür hasarlı paraların geçersiz olduğunu ve artık kullanılmayacağını düşünerek ya parayı çöpe atıyor ya da çekinerek harcamaya çalışıyor.

Yırtılmış, yanmış, ıslanmış ya da eksik parçaları olan Türk Lirası banknotlar, Merkez Bankası'nın belirlediği kurallara göre değiştirilebiliyor.

Peki, yırtık para nasıl değiştirilir? Paranın ne kadarı eksik olursa değişim yapılabilir? Hangi bankalar bu işlemi gerçekleştiriyor? İşte merak edilenler...

Yırtık parayı hangi banka değiştiriyor?

Hasarlı para değişiminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yanı sıra;

- T.C. Ziraat Bankası şubeleri,

- Merkez Bankası'nın temsilcilikleri, yırtık ve hasarlı paraları kabul ederek, gerekli kontroller sonrası değişim işlemini gerçekleştiriyor.

Değişim işlemi için gerekli şartlar neler?

- Paranın orijinal ve sahte olmaması,

- En az %50’sinin eksiksiz şekilde bulunması,

- Banknotun yüzeyindeki güvenlik unsurlarının görülebilir olması gerekir.

Bazı durumlarda, hasarlı para doğrudan incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderilebilir ve sonuç birkaç gün içinde tarafınıza bildirilir.