YKS 2024 ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır? YKS 2. tercih maratonu 2024 YKS ilk tercihlerinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar, şanslarını ek tercihlerden yana kullanacak. Bu kapsamda, YKS ek tercih dönemi merakla bekleniyor. Peki, ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Editör: Yağmur Dinç

YKS 2024 sürecindeki ilk tercihler tamamlandı.

Tercih işlemleri sonucunda istedikleri üniversiteye yerleşen adaylar, kayıtlarını tamamladı.

Bazı adaylar ise ek tercihlerle yeniden şansını deneyecek.

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yerleştirilemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini gerçekleştirmek için YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını, kontenjanları ve sıralamaları kontrol ediliyor.

Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHİ 2024

YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı.

Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak.

EK TERCİH ŞARTLARI

Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.