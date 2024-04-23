YKS 2024 sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi PDF 2024! Üniversite sınavı için geri sayım sürerken adaylar nerede sınava gireceğini öğrenmek istiyor. Peki 2024 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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Üniversite adayları 2024 YKS (TYT/AYT/YDT) başvurularını tamamlandı.

YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Akabinde ise gözler sınav giriş yerlerine çevrildi.

YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından adayların erişimine açılıyor.

Adaylar aynı zamanda sınava girecekleri bina ve salonu öncesinden ziyaret etmek de istiyor.

Peki 2024 YKS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YKS 2024 sınav yerleri açıklandı mı?

YKS sınavı giriş yerleri sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyor.

Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 1 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebiliyor.

YKS giriş belgesi sorgulama 2024