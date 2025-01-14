YKS 2025 başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS 2025 başvuru ücreti

Yağmur Dinç

Hayallerindeki üniversiteye girmek için çalışan adaylar, başvurularını tamamlayacak.

2025 yılında 21-22 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS (TYT-AYT, YDT) başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak.

Üniversiteli adayları, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.

Başvuru yapacak olan adaylar, başvuru süreci ve ücretini takip ediyor. Bu kapsamda, 2025'in ilk döneminde "YKS başvuruları başladı mı" sorusu sık sık araştırılıyor.

Peki; 2025 YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuru ücreti ne kadar 2025? Yanıtı haberimizde...

YKS BAŞVURUSU 2025 BAŞLADI MI

YKS başvuruları, henüz başlamadı; Başvurular 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025

2025 yılı için YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı.

Geçen yıl her oturum için ödenen 295 TL'nin bu yıl artması bekleniyor.