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YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 YKS ne zaman?

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 YKS ne zaman? ÖSYM, 2025 yılında yapacağı sınavların tarihlerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınava girecek adaylar YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı.