YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

Hüseyin Topuz
YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.
Ek tercih yapan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
Bilindiği üzere YKS ek tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde son buldu
6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanan ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak
2024 YKS ek tercih sonuçlarının, tercih döneminden yaklaşık iki hafta sonra ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanması bekleniyor.