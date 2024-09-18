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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih... YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...