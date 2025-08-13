YKS ek tercih tarihi 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih süreci gündeme geldi.

Birinci tercihlerin 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlanmasının ardından, birçok öğrenci şansını ek tercihlerle denemek istiyor.

Ek tercih sürecinde adaylar, YKS ek tercih kılavuzunda yer alan kontenjan ve taban puan bilgilerini göz önünde bulundurarak tercih listelerini oluşturacak.

Peki, YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte detaylar…

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bilgi gelmedi.

2025 YKS birinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Henüz kesin tarihler açıklanmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ek tercihlerin Eylül ayı içinde yapılması öngörülüyor.

Adaylar, ek yerleştirme hakkını kullanarak tercih listelerinden en fazla 24 program seçebilecek. Tercihler, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılabilecek.

Geçen yıl ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül’de yayımlanmış ve tercih süreci 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih dönemini ikinci şans olarak değerlendirebilecek.