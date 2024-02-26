YKS geç başvuru bilgileri: 2024 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? YKS başvurusuna yetişemeyenler veya tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkanı olacak. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve ücreti.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan YKS başvuru kılavuzu ile birlikte başlamıştı.

TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS başvuruları, 26 Şubat Pazartesi yani bugün 00.00'da sona eriyor.

Henüz sınava başvuru yapamayan adaylar ise 2024 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgileri araştırıyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, arama motorlarında 2024 YKS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2024 YKS geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2024 YKS geç başvuru ücreti ve tarihi...

YKS geç başvuru nasıl yapılır?

YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS geç başvuru işlemleri ise 5 Mart 2024 Salı günü başlayacak, 7 Mart 2024 Perşembe günü sona erecek

YKS geç başvuru ücreti 2024

Geç başvuru tarihlerinde sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 442,5 TL ödenecek.