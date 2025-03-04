YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 YKS geç başvuru tarihleri...

Hüseyin Topuz

21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları son günlerde gündemde yer alıyor.

Bilindiği üzere ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılan YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.

YKS başvurularının sona ermesinin ardından gözler YKS geç başvuru tarihine çevrildi.

Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o tarih...

YKS geç başvuru ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 YKS takvimine göre geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.

YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.