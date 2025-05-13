YKS ne zaman? 2025 YKS giriş yerleri belli oldu mu?

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor.

Bilindiği üzere 2025 YKS sınavı için başvurular 6 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2025 YKS'ye başvuru yapan adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YKS giriş yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2025 YKS ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

2025 YKS giriş yerleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.