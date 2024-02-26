Yoğun bakıma kaldırılan Turabi'den şok eden Survivor paylaşımı! "Hevesim..." Survivor’dan ani ayrılığı sonrasında sağlık sorunları yaşayan ve yoğun bakıma kaldırılan Turabi’den şoke eden bir paylaşım geldi. Şampiyonluk adayları arasında yer alan Turabi, Survivor hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte, Turabi’nin Survivor paylaşımı…

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TV8’in sevilen yarışması Survivır’da şampiyonluk geçmişi olan ve 2024 Survivor’unda da şampiyonluk adayları arasında yer alan Turabi Çamkıran’ın ani ayrılığı sevenleri üzmüştü.

Yarışmada oldukça popüler olan ve girdiği polemiklerle yarışmada bulunduğu süre zarfında gündemin nabzını tutan Turabi ayrılışının ardından da gündemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılan Turabi geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğum bakıma kaldırıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Turabi’den gündemi alt üst edecek bir paylaşım daha geldi.

Turabi’den Survivor paylaşımı…

Turabi yaptığı paylaşıma, Survivor All Star’ı etiketleyerek “Hevesim yine kursağımda kaldı” notunu düştü.

İddialı yarışmacılar arasında yer alan Turabi’nin yaptığı bu paylaşım gündemde bomba etkisi yarattı. İşte, Turabi'nin o paylaşımı...