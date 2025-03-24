Yoğurdunuz çabuk ekşiyorsa aşçıların bu sırrını deneyin! Hem taze kalıyor hem de sulanmıyor

Hüseyin Topuz

Yoğurt, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da zamanla ekşimesi ve sulanması can sıkıcı olabilir.

Özellikle ev yapımı yoğurtlar, yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede bozulabiliyor.

Ancak, aşçıların kullandığı bazı basit ama etkili yöntemlerle yoğurdunuzu uzun süre taze ve kıvamlı tutabilirsiniz.

Peki, yoğurdun ekşimeden ve sulanmadan dayanmasını sağlayan sırlar nelerdir?

İşte yoğurt saklama ve mayalama sürecinde dikkat etmeniz gereken püf noktaları…

Mayalama Sıcaklığına Dikkat Edin

Yoğurt mayalarken sütün çok sıcak veya çok soğuk olmaması gerekir. Çok sıcak olursa bakteriler ölür, çok soğuk olursa mayalanma gerçekleşmez.

Kaya Tuzu veya Şeker Ekleyin

Aşçılar yoğurdun dayanıklılığını artırmak için mayalama sırasında çok az kaya tuzu veya bir çay kaşığı şeker ekler. Bu, yoğurdun uzun süre ekşimeden dayanmasına yardımcı olur.

Cam veya Toprak Kap Kullanın

Plastik kaplar yerine cam veya toprak kaplar kullanmak, yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önler.

Buzdolabında Saklama Şekli

Yoğurdu buzdolabında saklarken üzerinde biriken suyu süzmek yerine karıştırabilirsiniz. Ayrıca yoğurdun yüzeyini tamamen düzleştirerek üzerini temiz bir bezle kapatabilirsiniz.

Yoğurdu Karıştırmadan Tüketin

Yoğurdu sık sık karıştırmak su salınımını artırabilir. Bunun yerine, kullanacağınız kadarını dikkatlice alın ve geri kalanını mümkün olduğunca az hareket ettirin.