YÖK Başkanı duyurdu: Türkiye’nin köklü üniversitelerinden tarihi adım! Artık Mısır’da da şubeleri olacak...

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire’de bir araya geldi.

YÖK Başkanı ve Bakan Ashour, geçtiğimiz aylarda Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sis arasında imzalanan yükseköğretim alanında iş birliği içeren bir anlaşanın detayları hakkında görüşme gerçekleştirdiler.

Türkiye-Mısır Üniversiteleri hakkında yapılan görüşmeler sonucunda gerekli çalışmaların başlanıldığı ve “Türkiye-Mısır Üniversiteleri Formu” düzenleyecekleri açıklandı.

ORTAK ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

YÖK Başkanı Özvar söz konusu olan üniversiteler için, iki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlanacağını belirtti.

Görüşmelerde, Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarının iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında iş birliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirlendiğinin de altı çizildi.

Aynı zamanda Özvar, Ashour ile görüşmelerinde yükseköğretim alanında yapılacak bütün iş birliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını belirten Özvar, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine de değindi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ayrıca Özvar, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında da bir paylaşım gerçekleştirdi. Özvar, yaptığı paylaşımda İstanbul’da ve Kahire’de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri 'Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu' düzenleyeceklerini de açıkladı. 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarının altını çizen Özvar, "Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki iş birliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı.