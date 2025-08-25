Abone ol: Google News

YÖK duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt işlemleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni akademik yıl için merakla beklenen üniversite kayıt takvimini duyurdu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 08:35
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıt takvimini resmen açıkladı.

Buna göre öğrenciler, 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Kayıt sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yaptırmayan adaylar ise belirlenen tarihlerde kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere giderek şahsen kayıt işlemlerini yapabilecek.

Peki, e-kayıtve şahsen kayıt nasıl yapılır?

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranına ulaşabiliyor.

Burada üniversite ve bölüm bilgileri onaylandıktan sonra sistem, öğrencinin kayıt belgesini oluşturuyor.

ŞAHSEN KAYIT NASIL YAPILIR?

E-Kayıt yapmayan veya bu imkanın bulunmadığı üniversitelere yerleşen öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine giderek kayıt yaptırıyor. 

Gerekli belgeler üniversiteye göre değişiklik gösterse de genellikle; lise diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, askerlik durum belgesi (erkekler için) ve katkı payı/öğrenim ücreti dekontu talep ediliyor.

