YÖK duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni akademik yıl için merakla beklenen üniversite kayıt takvimini duyurdu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...