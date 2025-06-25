YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi..

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı.
Bilindiği üzere 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
YÖKDİL/2 sınavına girecek binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında yapıldı.
Başvurularını tamamlayan binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihi beklemeye başladı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.
Peki 2025 YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte YÖKDİL/2 sınav tarihi..
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?
2025 yılının ikinci sınavı olan YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.