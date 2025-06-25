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YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi..

YÖKDİL/2 sınav tarihi sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. İşte YÖKDİL/2 hakkında merak edilenler..

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YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi..

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL/2 sınavına girecek binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Başvurularını tamamlayan binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihi beklemeye başladı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki 2025 YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte YÖKDİL/2 sınav tarihi..

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

2025 yılının ikinci sınavı olan YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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