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Yola çıkmadan uğrayın! BİM’e aksiyon kamerası geliyor: İşte fiyatı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motorcular yollara çıktı. Bu heyecanı daha da artıracak bir haber BİM’den geldi. Bu hafta raflara aksiyon kamerası geliyor. İşte BİM 4 Temmuz aktüel katalog…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Yola çıkmadan uğrayın! BİM’e aksiyon kamerası geliyor: İşte fiyatı

BİM, Temmuz ayının ilk günlerinde müşterilerini geniş ürün yelpazesiyle buluşturuyor.

4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunda teknoloji, ev eşyası, mutfak gereçleri ve yazlık tekstil ürünleri ön plana çıkıyor.

Bu dönemde BİM mağazalarında dikkat çeken ürünler arasında aksiyon kamerası, televizyon ve çay makinesi yer alıyor.

Ayrıca aşure pişirmek için ideal aşure tenceresi, pratik temizlik için dikey süpürge ve serinletici soğutucu fan da uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan deniz şortu ve rahat lotus koltuk gibi ürünler de bu fırsatlarda yer alıyor.

İşte BİM 4 Temmuz indirim kataloğu:

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