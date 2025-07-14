Yolcu koltuğuna bir kase su koymak bakın ne işe yarıyormuş…

İngiltere’de benzin ve motorin fiyatları hızla yükselirken, sürücüler araç kullanırken tasarruf etmenin yollarını arıyor.

Bu konuda dikkat çeken önerilerden biri ise ChooseMyCar.com platformunun uzmanlarından geldi. Uzmanlar, ekonomik sürüş alışkanlıklarını geliştirmek isteyenlere oldukça sıradışı fakat etkili bir yöntem sundu: “Yolcu koltuğuna su dolu bir kase yerleştirin.”

İlk bakışta tuhaf gibi görünse de bu uygulamanın ardında oldukça mantıklı bir gerekçe var. Uzmanlar, su kasesinin sürüş tarzınıza ayna tuttuğunu belirtiyor.

Eğer ani fren yapar ya da sert şekilde hızlanırsanız, kasenin içindeki su taşmaya başlıyor. Bu da agresif sürüş yaptığınızı gözler önüne seriyor. Yani suyun taşması, yakıtın da gereksiz yere “taştığına” işaret ediyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Uygulaması oldukça basit olan bu yöntem sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi. Küçük bir kaseye 2-3 cm eksik şekilde su doldurduktan sonra yolcu koltuğuna sabit bir şekilde yerleştirerek uygulayacağınız bu yöntem etkileriyle dikkat çekiyor.

Sürüş sırasında kasedeki suyun hareketleri, size gaz ve fren kullanımınız konusunda anlık geri bildirim sağlıyor.

Gereksiz hızlanma ve ani frenlerden kaçınmak, yalnızca yakıt tüketimini azaltmakla kalmıyor; lastik ömrünü uzatıyor, motoru koruyor ve çevreye daha az zarar veriyor. Uzmanlar, su kasesi yönteminin bu alışkanlıkları gözle görülür şekilde düzeltmeye yardımcı olduğunu vurguluyor.

Bu yaratıcı yöntem sosyal medyada da ilgi görüyor. Kimi sürücüler yöntemi “ev tipi yakıt ekonomisi dersi” olarak tanımlarken, kimileri ise basit ama etkili bu uygulamanın kalıcı bir alışkanlığa dönüştüğünü belirtiyor.