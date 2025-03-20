Yollar açık mı? Vatan Caddesi açıldı mı? İstanbul'da trafiğe kapanan yollar 19-23 Mart 2025

Yağmur Uçar

İstanbul’da trafik akışı, belirli tarihlerde alınan güvenlik önlemleri kapsamında değişikliğe uğruyor.

İstanbul Valiliği, 19 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Bu karar doğrultusunda bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Vatandaşlar, "Vatan Caddesi açıldı mı? Ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.

İşte İstanbul’da kapalı olan yollar...

19-23 MART KAPALI YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantılı tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arası),

Adnan Menderes Bulvarı yan yolları, (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi arası iki yönlü),

Akşemsettin Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklar,

Kocasinan Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklar,

Mütercim Asım Caddesi ve çevresindeki yollar,

Oğuzhan Caddesi,

Akdeniz Caddesi,

Tarihi Yarımada’daki bazı sokaklar: Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak ve çevresi.