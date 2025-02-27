Yağmur Uçar

Çocuğunuzun daha başarılı olmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var.

"Aman yorulmasın" deyip, iş yaptırmamazlık yapmayın.

Bilim insanları, çocukların ev işi yapmaları karşılığında zeka seviyesinin git gide yükseldiğini söylüyor.

İŞTE FAYDALARI

Ev işlerine yardımcı olan çocuklar, sorumluluk almayı öğrenirler. Bu tür görevler, zaman yönetimi, düzenli olma ve görevleri yerine getirme konusunda çocuklara değerli dersler sunar.

Ev işleri, çocuklara zamanlarını nasıl planlayacaklarını öğretir. Evde yapılacak işler, çocuklara bir işi bitirmek için zamanlarını nasıl verimli bir şekilde kullanacaklarını öğrenme fırsatı verir.

Bazı araştırmalar, ev işlerine yardımcı olan çocukların daha yüksek özdisipline sahip olduklarını, daha iyi zaman yönetimi becerilerine sahip olduklarını ve genellikle okulda daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

Ayrıca, bu çocukların yetişkinliklerinde de daha sorumlu, bağımsız ve başarılı bireyler olmaları beklenir.