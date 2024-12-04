YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı! İşte ilk 10 kanal...

Hüseyin Topuz

2024'ün sonuna gelirken sosyal medya platformları da yıllık verilerini yayımlaya başlıyor.

Son olarak YouTube 2024 yılına damgasını vuran en iyi içerik üreticilerini açıkladı.

ABD’de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı listenin zirvesinde MrBeast bulunuyor.

Onu Stokes Twins ve bu yıl YouTube’da içerik üretimine başlayan Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Bu yıl platformda en çok dikkat çeken ve en çok izlenen kanalların yer aldığı listede, sürpriz isimler de yer alıyor.

İşte, YouTube'da 2024 yılının en iyi içerik üreticileri;

1- MrBeast

2- Stokes Twins

3- Cristiano Ronaldo

4- CaseOh

5- Zack D. Films

6- Nick DiGiovanni

7- Jordan Matter

8- Mark Rober

9- The Trench Family

10- Camilla Araujo