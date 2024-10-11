Haber Merkezi

YouTube, gelirinin önemli bir kısmını reklamlardan sağlarken, ücretsiz kullanıcılar için reklam izleme zorunluluğu devam ediyor.

Premium üyeliğe teşvik amacıyla reklam izlemek istemeyen kullanıcılara abonelik seçeneği sunuluyor.

Son dönemde, YouTube’un "geç" butonunu ilk beş saniye boyunca gizleyen bir test uygulamasına geçtiği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından YouTube’dan resmi bir açıklama geldi.

REKLAMI GEÇ BUTONU KALKIYOR MU?

YouTube'un üst düzey yöneticilerinden Oluwa Falodun, "geç" butonunun tamamen kaldırılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Falodun, YouTube geliştiricilerinin reklamlar sırasında atla butonuyla ilgili bazı çalışmalar yürüttüğünü doğrularken, butonun kaldırılmayacağını vurguladı.

Kullanıcılar, reklamların 5. saniyesinde "geç" butonunu eskisi gibi görmeye devam edecek. Ancak YouTube, reklam oynatıcısındaki görsel unsurları sadeleştirmek amacıyla butonun gösterim biçiminde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.