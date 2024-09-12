YouTube’da reytingi en yüksek olan gazeteciler belli oldu! Bakın zirvede hangi isim yer aldı... YouTube’da kanalı olan ve aktif yayın yapan gazeteciler izlenmelerine göre listelendi. Milyonu aşan abone sayıları ile bakın hangi isimler reyting listesinde zirveye oturdu.

Haber Merkezi

Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte son dönemlerde "yeni nesil gazetecilik" kavramı medya dünyasında büyük bir yer tutuyor.

Ana haber bültenlerinden ve gazetelerden tanıdığımız ünlü gazeteciler, YouTube üzerinden kendi kanallarını açarak bağımsız bir medya modeli oluşturmaya başladı.

YouTube kanalı açarak bağımsız bir medya modeli oluşturma hedefinde olan gazetecilerden bazıları milyonlarca aboneye ulaşarak medyada hatırı sayılır bir etki gücüne sahip olmayı başardı.

Medya Takip Merkezi tarafından Marketing Türkiye için hazırlanan "YouTube Rating Report" raporu, bu gazetecilerin performansını kapsamlı bir şekilde analiz ederek en çok izlenme alan isimleri listeledi.

ABONE SAYISI MİLYONU GEÇTİ!

Hazırlanan rapora göre birçok ünlü gazetecinin yer aldığı listede abone sayısında milyonu bulan üç isim ise, 1 milyon 600 bin ile Cüneyt Özdemir, 1 milyon 380 bin ile Armağan Çağlayan ve kısa bir sürede 1 milyon takipçiye Fatih Altaylı şekilde belirlendi.

İŞTE EN ÇOK İZLENEN GAZETECİLER...

1- Cüneyt Özdemir: 621.763.894

2- Armağan Çağlayan: 393.719.739

3- Nevşim Mengü: 282.670.358

4- Fatih Altaylı: 272.670.726

5- Sabahattin Önkibar: 193.882.189

6- Abdurrahman Uzun: 184.557.772

7- Memduh Bayraktaroğlu: 175.559.671

8- Özlem Gürses: 171.913.510

9- Ferit Atay: 169.220.897

10- Selçuk Geçer: 136.751.216