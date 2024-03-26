YSK bilgilendirdi! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı kullanmak zorunlu mu? Türkiye, 31 Mart Pazar günü belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarını seçmek için sandığa gidecek. Yerel seçim günü giderek yaklaşırken detaylar araştırılmaya başlandı. En çok araştırılanlar arasında “Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?” sorusu başta geliyor. İşte, tüm detaylar…

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31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye belediye başkanlarını seçmek için sadığa gidecek. Seçim günü yaklaştıkça oy kullanırken gerekli belgeler, seçim günü öncesi öne çıkan konulardan oldu.

Mahalli seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 60 milyondan fazla seçmen oy verme işlemini yerine getirecek. YSK tarafından paylaşılan takvime göre geçtiğimiz hafta içerisinde seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımının tamamlanacağı açıklanmıştı.

Peki ya seçmen kağıdı henüz eline ulaşmayanlar ne yapacak? Seçmen kağıdına nereden ulaşılacak? Oy kullanırken seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? İşte, tüm bu soruların cevapları…

Oy verirken seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu?

YSK bilgilendirmesine göre seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının oy kullanıldığı zaman getirilmesi zorunlu değil.

Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Oy kullanılırken hangi belgeler zorunludur?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.