Yüksek IQ'lular için illüzyon testi: Bir kurbağa gizleniyor...

Optik illüzyonların beyni uyardığı ve kişinin bilişsel yeteneklerini geliştirdiği bilinmektedir. Bunlar, beyninizi zorlamak ve problem çözme becerilerinizi geliştirmek için harika bir araçtır.

HD gözleriniz ve 150'nin üzerinde yüksek IQ'nuz mu var?

O zaman kaplumbağaların arasında saklanan kurbağayı 7 saniyede bulun.

Kaynak: Brightside

Bugünkü optik illüzyon mücadelesi görüşünüzün netliğini ve keskinliğini test edecek.

Bu akıl almaz optik illüzyon mücadelesi insanların kafasını karıştırıyor.

Yukarıda paylaşılan görselde bir grup kaplumbağanın birbirleriyle sosyalleştiği görülüyor.

Ama durun, hepsi bu kadar değil, bir kurbağa kurnazca resmin içine sızmış ve kaplumbağaların arasında saklanıyor.

7 saniyede gizli kurbağayı bulmalısın!

Kulağa ne kadar kolay gelse de aslında öyle değil; okuyucuların kurbağayı fark etmesi çok zor.

Optik illüzyon bulmacalarını düzenli olarak çözen kişiler daha iyi hafıza ve görme keskinliği geliştirme eğilimindedir ve ayrıca sorunları çözmede daha uyumludurlar.

Acele edin, zaman daralıyor.

İki… Bir… Ve…

Zaman doldu.

Resimdeki gizli kurbağayı 7 saniye içinde bulmayı başaran kaç kişi var?

Kaplumbağaların arasında saklanan kurbağayı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Üstün gözlem yeteneğine ve son derece zeki bir beyne sahip olduğunuzu gösterir.

Bu optik illüzyon göz testinin çözümü, kurbağanın resmin sağ üst kısmında görülebilmesi; büyük gözlerinden tanınabilmesidir.