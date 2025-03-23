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İngiltere’nin Exeter kentinde düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan yumurta satış bedeliyle dikkat çekti.

Fenton Çiftliği’nden geldiği bilinen “mükemmel yuvarlak” olarak adlandırılan yumurta müzayedeye çıkarılarak şaşkına çevirdi.

Alison Grenne tarafından açık artırmaya çıkarılan yumurta 500 dolardan fazla fiyata satılmasıyla ilgi odağı haline geldi. Greene BBC'ye verdiği demeçte, "Müzayede sırasında sanki kendi çocuğumun yarışa katıldığını izliyormuşum gibi hissettim. Çok güzeldi. Teklif veren herkese çok minnettarım." İfadelerini kullandı.

42 MİLYONDA BİR!

Greene yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca yaptığı çalışmalarda 42 milyona yakın yumurta topladığını ancak “mükemmel yuvarlak” olarak adlandırılan bu yumurtanın dikkatini çekmesiyle açık artırma yolunu tuttu.

Greene tarafından, "Tüm yumurtalar birbirine benziyordu ancak bu diğerlerinden farklıydı. Başka hiç kimsede yok," iddiasında bulunulan bu yumurta açık artırmada 500 dolardan fazla bir fiyata satıldı. Elde edilen gelirin de tecavüz ve cinsel saldırı mağdurlarına yardım eden bir yardım kuruluşu olan Devon Tecavüz Kriz Servisi'ne bağışlandığı paylaşıldı.

Bearnes Hampton Littlewood Müzayedecilik'ten müzayedeci Brian Goodison ise küresel tavuk yumurtalarının oldukça nadir olduğunu ve bu tür yumurtalar için insanların 100 sterlinin üzerinde, hatta bazen 200 sterlin ödediğini söylüyor.