Yumurta haşlama süreleri: Rafadan, kayısı ve pişmiş yumurta dakikaları

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"Yumurta kaç dakikada haşlanır" sorusu, beraberinde istenilen kıvamları da yanıtlar.
Haşlanmış yumurta kahvaltılarda genellikle rafadan ve kayısı olarak tercih edilirken, salatalarda ise tam pişmiş olması istenir.
Yumurta kıvamını bir türlü tutturamayanların yardımına koşacak bilgi haberimizde...
Yumurta kaç dakikada rafadan olur, kayısı yumurta kaç dk, yumurta kaç saniyede pişer gibi soruları yanıtladık.
İşte tam istediğiniz kıvama için garantili yumurta haşlama süreleri...
Dakikasına göre haşlanmış yumurta
Rafadan yani cıvık yumurta için haşlama süresi 3-4 dakikadır.
Kayısı kıvamında haşlanmış yumurta ise ortalama 5-6 dakika sürer.
7. dakikadan itibaren yumurta iyi pişmiş hale gelmeye başlar.
İşte dakikalarına göre haşlanmış yumurta kıvamları;