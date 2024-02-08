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Yumurta haşlama süreleri: Rafadan, kayısı ve pişmiş yumurta dakikaları

Yumurta haşlama süreleri: Rafadan, kayısı ve pişmiş yumurta dakikaları Haşlanmış yumurtasını farklı kıvamlarda tercih edenler için en doğru pişme sürelerini derledik. İşte rafadan, kayısı ve tam pişmiş yumurta haşlama dakikaları.