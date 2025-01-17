Yumurta haşlanırken suya bir tatlı kaşığı ekleyin, yumurtaların çatlamasını önleyin

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurtalar, basit bir hazırlık süreci gibi görünse de bazen istenmeyen sürprizlerle karşılaşmak mümkün.

Haşlama sırasında çatlayan yumurtalar, hem görüntü açısından hayal kırıklığı yaratıyor hem de bazen israfı beraberinde getiriyor.

7'den 70'e herkes tarafından besleyici özellikleri nedeniyle sıklıkla tüketilen yumurtaları haşlarken çatlamasını önlemek içinde haşlama sırasında uygulayabileceğiniz basit yöntemler bulunuyor.

Bu yöntemler arasında en etkili olanı ise şüphesiz bir çok alanda da etkili olan karbonattan geçiyor.

1 TATLI KAŞIĞI KARBONAT YETİYOR

Hemen her alanda olduğu gibi karbonat yumurta haşlarken de imdadınıza yetişiyor. Basit ama oldukça etkili olan karbonat yöntemi yumurtalarınızın çatlamadan haşlanmasını sağlıyor.

Haşlama suyuna sadece 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek yumurtalarınızın kabuklarının sağlam kalmasını ve çatlama riskinin ortadan kalkmasını sağlıyor. Üstelik bu yöntem, yalnızca kabukların çatlamasını sağlamakla kalmıyor aynı zamanda yumurta kabuğunun kolayca soyulmasına da yardımcı oluyor.