Yumurta haşlarken suya sirke veya karbonat eklemek bakın ne işe yarıyormuş...

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurtayı soymak bazen tam bir eziyete dönüşebiliyor.

Yumurtanın kabuğu iç yüzeye yapıştığında hem zaman kaybı yaşanıyor hem de yumurtanın kendisi parçalanıyor.

Uzmanlara göre, yumurtaların kolay soyulmasını sağlamak için haşlama sürecinde küçük ama etkili bir dokunuş yeterli.

Peki, haşlanmış yumurtayı kolayca soymak için ne yapmak gerekiyor? İşte uzmanların önerdiği pratik yöntem!

Yumurtaları tencereye koymadan önce, suya mutlaka bir miktar sirke veya karbonat eklemek gerekiyor. Bu basit yöntem, yumurta kabuklarının iç zarla olan bağını zayıflatıyor ve soyma işlemini çok daha kolay hale getiriyor.

Adım Adım Kolay Soyulan Yumurta Tarifi

- Yumurtaları tencereye yerleştirin.

- Üzerini geçecek kadar su ekleyin.

- Suya 1 tatlı kaşığı sirke ya da karbonat ilave edin.

- Yumurtaları kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kadar haşlayın.

- Haşlama işlemi bittikten sonra yumurtaları hemen soğuk su dolu bir kaba alın.

- 5-10 dakika beklettikten sonra yumurtaları soyun.

Soğuk Su Şoku Yöntemi

Haşlanmış yumurtaları buz gibi suya almak, kabukların daha kolay ayrılmasını sağlıyor. Aynı zamanda yumurtanın iç kısmının da aşırı pişmesini engelleyerek lezzetini koruyor.

Sirkeli veya karbonatlı suda haşlanan yumurtaların kabukları, neredeyse tek bir hamlede soyulabiliyor. Böylece hem zaman kazanılıyor hem de yumurtanın dış yüzeyi zarar görmeden temizleniyor.