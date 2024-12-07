Yumurta haşlarken suyuna sirke eklemek bakın ne işe yarıyormuş

Hüseyin Topuz

Yumurtalar, besleyici değerleri ve mutfaktaki çok yönlülükleri nedeniyle sofralarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Haşlanmış yumurta, sağlıklı bir atıştırmalık veya kahvaltının ana bileşeni olarak sıkça tercih edilir.

Ancak, yumurta haşlarken karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri, kabuklarının zor soyulması veya haşlama sırasında çatlamasıdır.

Bu sorunun önüne geçmek için çeşitli yöntemler denenmiştir ve bunlardan biri de suya sirke eklemektir.

Peki, yumurta haşlarken suya sirke eklemenin faydaları nelerdir?

Yumurta haşlarken suya sirke eklemek, yumurtaların kabuklarının daha kolay soyulmasına ve kırılmamasına yardımcı olur.

Bu yöntem, haşlanmış yumurtaların kabuklarının pürüzsüz ve sağlam kalmasını sağlar.