Yumurta kaynatırken suya bir parça limon atmak bakın ne işe yarıyormuş…

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7’den 70’e hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen yumurta sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle olmazsa olmazlar arasında yer alır.

Kahvaltı sofralarının protein kaynağı olan yumurta özellikle haşlama şeklinde tüketildiğinde sağladığı tok tutma özelliği ile oldukça sık tüketilir.

Ancak haşlama yumurta sağlıklı olduğu kadar soyma işlemi nedeniyle birçok kişi için zahmetli olarak görülür. Soyma işlemini kolaylaştırmak için ise çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasında bulunan limon yöntemi bakın nasıl etkiler sunuyormuş.

LİMONLA KAYNATAN KABUKTAN ANINDA KURTULUYOR!

Yumurtayı haşlarken suyuna ekleyeceğiniz bir parça limon meğer kabukların kolaylıkla soyulmasında etkili oluyormuş.

Yumurtaları haşladığınız kabın içerisine bir parça limon eklemeniz, limon suyunun kabukla etkileşime geçmesini sağlayarak kabukların yumurtadan kolaylıkla ayrılmasında etkili oluyormuş.

Sizde bundan sonra yumurta haşlarken suya çeyrek limon atın, kaynayan yumurtanın kabuklarından bir çırpıda kurtulun.