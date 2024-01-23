Yumurtanın sarısının neden yeşil rengine döndüğü belli oldu! Asla bir daha öyle pişirmeyin… Kahvaltıların vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurtanın sarı bazen yeşile bürünebiliyor. Asıl sebebini duyan ise şaşıp kalıyor. İşte, sarının yeşile dönmesindeki o sebep…

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Oldukça sağlıklı bir besin kaynağı olan yumurtalar, kahvaltıların vazgeçilmezi olarak sofradaki yerini her zaman koruyor. Bazı zamanlarda ise haşlanmış yumurtaların sarılarında meydana gelen yeşillenme çoğu kişinin aklında soru işaretlerine yol açıyor.

Sağladığı faydaları saymakla bitiremeyeceğimiz bu besin kaynağının hazırlanışına göre sağlığa olan faydalarında da değişim gösteriyor. Hem sağlıklı hem de sağlıklı olan yumurtalar, A vitamini, D vitamini, kalsiyum ve demir açısından zengin bir kaynaktır.

Çeşitli faydalarının birleşimleriyle güçlü bir besin kaynağı haline gelen yumurtanın hem sarısı hem de beyazı ayrı olarakta oldukça faydalıdır.

Haşlanmasının ardından bazı zamanlarda gözlemlenen yeşilimsi sarı renk çoğu kişiyi endişelendirebiliyor. İşte, bu durumun arkasında yatan gerçek ise oldukça şaşırtıcı.

Yeşilimsi bir sarı renk olması zararlı mı?

Birçok kişinin endişelenmesine neden olan bu sorun için uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar, haşlanmış yumurtanın yeşil renkli sarısını tüketmek zararlı olmadığını belirtti.

Bu renk değişikliğinin sebebi ise, fazla uzun süre kayantılmasıymış. Uzun süre kaynatılan yumurtada bulunan kükürt ve demir bileşenleri, yumurtanın sarısının yüzeyinde bir reaksiyona yol açıyor ve bu sebeple o yeşilimsi renk oluşuyor.

Oluşan bu renk değişikliği, sarı ve beyazın birleşim noktasında demir sülfür oluşumundan kaynaklanır. Sarıdaki demir, beyazdaki hidrojen sülfit ile reaksiyona girerek yeşil renk oluşturur.

Aşırı pişirmeyin…

Endişelenmenize yol açan bu renk oluşumunu önlemenin en basit yolu ise, yumurtaları aşırı pişirmemektir. Bu nedenle, haşlanmış yumurtaların sarısının yeşilimsi renk almasını engellemek için dikkatli bir pişirme süreci uygulamak önemlidir.