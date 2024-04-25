Yumurtayı kahvaltıda değil uykudan önce tüketin, bakın neler oluyor Haşlanmış yumurta birçoğumuz için kahvaltının vazgeçilmez besini. Ancak bu faydasını duyunca artık kahvaltıda değil, uyumadan önce yiyeceksiniz.

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Yumurta, beslenme uzmanları tarafından genellikle kahvaltıların vazgeçilmez bir parçası olarak önerilir.

Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla bilinen yumurta, vücudumuz için birçok faydaya sahiptir.

Ancak son zamanlarda yapılan yeni bir öneri, yumurtanın faydalarını daha da genişletiyor.

Avustralyalı bir beslenme uzmanı, uyumadan önce yenilen yumurtanın faydalarına dikkat çekti.

Uyumadan 2 saat önce yumurta yemek bakın ne işe yarıyormuş…

Uyumadan önce yumurta yerseniz...

Avustralyalı beslenme uzmanı Sharon Natoli’ye göre; uyumadan 2 saat önce yumurta yemek, uyku düzeninizi oluşturur ve uyku kalitenizi artırır. Uykusuzluk sorunu çekenler için birebirdir.

Yumurta, melatonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Bu nedenle sinir, stres, gerginlik ve bunalım gibi sorunlar ortadan kalkar.

Ayrıca gece boyunca sizi tok tutar. İçerdiği protein sayesinde saç, tırnak ve deri sağlığınıza fayda sağlar, kas yapısını korur.