Yumuşayan turşuya bir avuç ekleyin, diri diri yiyin...

Turşu kavanozunu açtığınızda o beklenen çıtırtı yerine yumuşamış sebzelerle karşılaşmak, turşu severlerin en büyük hayal kırıklıklarından biridir.

Oysa kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşular, doğru malzemelerle hazırlandığında aylarca tazeliğini ve sertliğini koruyabilir.

Her yıl sonbaharla birlikte başlayan turşu mevsiminde, biberden salatalığa, lahanadan havuca kadar pek çok sebze bidonlara basılır.

Ancak turşunun lezzeti kadar diriliği de önemlidir. İşte burada devreye eskilerden kalma küçük ama etkili bir püf noktası giriyor:

KİŞNİŞ TOHUMU

Kişniş tohumu, hem turşunun aromasını zenginleştirir hem de içerdiği doğal bileşenlerle sebzelerin yumuşamasını önler. Böylece aylar sonra açtığınız turşu, ilk günkü gibi çıtır çıtır kalır.