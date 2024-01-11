Yunan adalarına vizesiz seyahat başladı mı, ne zaman başlıyor? Miçotakis açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra en çok konuşulan konular arasında yer alan Yunan adalarında uygulanacak vize kolaylığı hakkında aramalar hız kazandı.
Vizesiz olarak Yunan adalarına tatile gitmek isteyenler vize muhafiyetinin ne zaman kaldırılacağını merak etmeye başladı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.
Mart ayında başlıyor
Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlayacak uygulamanın, mart ayından itibaren başlayacağını söyledi.
Yunan Başbakan yaptığı açıklamada "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.