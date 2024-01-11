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Yunan adalarına vizesiz seyahat başladı mı, ne zaman başlıyor? Miçotakis açıkladı...

Yunan adalarına vizesiz seyahat başladı mı, ne zaman başlıyor? Miçotakis açıkladı... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarına vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi. İşte merakla beklenen o tarih...