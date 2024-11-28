Yurt dışı alışverişlerinde yeni düzenleme! Kargo ücretleri...

Haber Merkezi

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan düzenlemelerle yurt dışı alışverişlerine getirilen limitler ve vergiler yeniden güncellenmişti. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme sonrasında kargo ücretlerinin o ücrete eklenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük kanununda yapılan değişikliğe göre, ithalat işlemlerinde gümrük bedeline nakliye ücretleri de dahil edilecek. Bu kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararın yürürlüğe alınmasının ardından yurt dışı alışverişlerinde üst limitler kargo dahil fiyatlandırması değişecek.

LİMİTLER DEĞİŞTİ!

Gümrük kanununda yapılan yeni değişiklik ile birlikte yurt dışından yapılan alışverişlerde kargo ücretleri de toplam tutara dahil edilecek.

Bu durumda, üst limit 150 Euro olan gümrük müşavirliği hizmeti artık 30 euro limitini aşan alışverişlere dahil edilecek.

Posta ya da hızlı kargo şirketleri aracılığıyla basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan ürünlerde, gümrük bedeline ürünün kargo ücretleri de eklenerek hesaplanan toplam tutar üzerinden tek ve maktu vergi uygulanacak.