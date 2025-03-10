Yurt dışından sipariş verdi, köyünde yetiştirdi! Şimdi servet kazanıyor; tanesi 4 bin lira

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Elazığ'da yaşayan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Göksel Karabulut, egzotik bıldırcın yetiştiriciliğinde büyük bir başarıya imza attı.

Yıllardır süs tavukçuluğu ile ilgilenen Karabulut, Avrupa’da katıldığı bir yarışmada nesli tükenme tehlikesi altındaki egzotik bıldırcın türlerini keşfetti.

Bu ilginin peşinden giden genç girişimci, ABD’den 17 farklı bıldırcın türünün yumurtalarını sipariş ederek merkeze bağlı Göl köyünde özel bir çiftlik kurdu.

Kuluçka makinelerinde büyüttüğü bıldırcınları anaç hale getiren Karabulut, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına satış yapıyor.

Ayrıca, egzotik bıldırcın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için bir dernek de kuran Karabulut, bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atarak bölgesine ekonomik katkı sağlıyor.

İHA'da yer alan habere göre; Hüseyin Göksel Karabulut, bıldırcın üretimiyle ilgili, “Aynı zamanda veteriner fakültesi öğrencisiyim. Yıllardır süs tavukları, bahçe ve egzotik hayvanlara, kısacası kanatlıya bir hevesim var. Ortalama 15 yıldır oldu. İlk başta kanatlıya sevgim süs tavukçuluğu ile başladı. Sonradan Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda egzotik bıldırcınların olduğunun farkına vardım. İlgim olduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olduğu sebebiyle Türkiye'de de çeşitliliğini görmediğimiz için kazandırmak istedim. 17 çeşit bıldırcın mevcut. Hepsini farklı ülkelerden yumurta yoluyla getirebildik. Yumurtaları kendi kuluçka makinelerimizde çıkım yaptık ve ardından büyüttük. Buradaki ortamda büyüdükleri için alışmaları çok kısa sürdü. Ardından anaç haline getirdik. Türkiye'de bizi tanıyan ve bilen kişiler potansiyelimizin farkında vardıktan sonra ihracat ve ithalat için bize başvuruda bulundular. İletişim sayesinde yurtdışına yumurta yoluyla, yurtiçine de anaç ve yumurta yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

KİLOSU 4 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Bıldırcın yumurta fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Karabulut, “23 il ve 2 bölgede kanatlıyı sevdirmek, bir çatı altında üreticilerle potansiyel üretim yapıp başarılı bir üretici kitlesine ulaşmak istiyorum. Çeşitliliği oluşturmak için süs tavukçuluğu ile başladık. Amacımız bu bölgede bıldırcın, keklik, ördek, tavus kuşu çeşitliliğini oluşturmaktır. Zaten nesli tükenmek üzere olan bir ırk. Bunu da kendi ülkemizde yayıp çoğaltıp, paylaşmak istedik. Yumurta fiyatları ırkına göre 35 TL ile başlayıp 150 TL arasında farklılık gösteriyor. Yetişkin olarak da 500 ile başlayıp 4 bin TL arasında değişiyor. Bıldırcın türlerinin hiçbiri yakın ülkelerden değil. Neredeyse tamamı ABD'nin eyaletlerin gelen türlerdir. Her ülkenin kendi göre bıldırcın türü var. Eyaletlerin isimlerini almış” dedi.