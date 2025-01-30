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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan Yurt-Time Spor Projesi, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için belli aralıklarla erişime açılıyor.

Birçok öğrencinin başvurduğu KYK yurt-time projesiyle birlikte günlük spor alışkanlığı kazanıp, sosyal ve akademik yönden gelişim gösterebilme imkanı sunuyor.

Her yıl belli aralıklarla başvuruların gerçekleştiği yut-time uygulaması için birçok öğrenci 2025 yılı için başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Yurt Time 2. Dönem başvuruları başladı mı? Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

2024 yılında Yurt Time 2. dönem başvuruları; 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de başvuruların ocak sonunda başlaması bekleniyor.