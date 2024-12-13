Yürürlüğe girdi: Konum vergisi uygulanmaya başlayacak

Haber Merkezi

Gündemde oldukça büyük bir yankı uyandıran Konum Vergisi düzenlemesinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı oldukça merak edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan iddiaların asılsız olduğu belirtilse de Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Konum Vergisi yürürlüğe girdi.

Söz konusu olan yeni vergi sanılanın aksine konum paylaşımı yapan esnafı kapsamıyor. Bu düzenleme harita ve konum bilgilerini ticari bir gelir modeline dönüştüren, coğrafi verileri üreterek gelir elde eden şirketleri kapsıyor.

Kısacası söz konusu düzenleme; herhangi bir platformda konum paylaşan bireylere ve şirketlere herhangi bir vergi, lisans vs. ödeme yükümlülüğü getirmiyor.

İZİN BEDELİ ÖDEMESİ YAPILACAK!

Donanım Haber’de yer alan habere göre yürürlüğe giren konum vergisi, Google Maps, Yandex Maps, Apple Maps, Başarsoft gibi navigasyon platformlarını, araç takip yazılımlarını, uydu görüntüsü yazılımlarını vb. kapsayacak.

Söz konusu olan şirketlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına “İzin bedeli” adı altında lisans ödemesi yapması gerekecek.

Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri ticari faaliyet amacıyla toplayan, üreten, paylaşan veya satan işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu hale geldi. Alınacak izin belgesi 1 yıldan 5 yıla kadar geçerlilik süresiyle alınabilecek.

FİYATLAR BELLİ OLDU!

Yönetmelik kapsamında izin belgesi ödeme listesi de belli oldu. Yerli şirketler için izin belgesi ücreti yıllık 1.750 TL’den başlayarak 1 milyon 750 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Ödenmemesi durumunda ise 10 kata kadar, yani 17.500 TL’den 17 milyon 500 bin TL’ye kadar ceza ödemek zorunda kalacak.

Yabancı şirketlerin ödemesi gereken lisans bedelinde ise izin kat sayısı bedelinin 1.250 katı kadar ücret alınacak. Yabancı şirketlerin ödemesi gereken lisans bedeli 100 milyon TL’nin üzerine çıkabilecek.

O ŞİRKETLER KAPSAMA DAHİL EDİLİYOR!

Söz konusu izin belgesi uygulamasına dahil olan uygulamalar ise, Ulaşım ağları ve adres verilerini toplayarak araç takip sistemleri geliştiren navigasyon firmaları, coğrafi yer adları, adres, uydu görüntüsü ve ulaşım ağları verilerini toplayarak otel vb turizm tesislerine ait satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren seyahat acentaları ve tur operatörleri, harita ve adres verilerini toplayarak dijital ortamda satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren e-ticaret firmaları şeklinde olacak.