Yüze zeytinyağı sürmenin faydaları bakın neymiş...

Doğal bakım yöntemleri arasında en çok merak edilenlerden biri de yüze zeytinyağı sürmek.

Sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağı, yalnızca beslenmede değil cilt bakımında da sıkça tercih ediliyor.

Peki, düzenli olarak yüze zeytinyağı sürmek cilde ne gibi faydalar sağlıyor? İşte yanıtı…

Yüze zeytinyağı sürmenin faydaları

- Cildi derinlemesine besleyerek kuruluğu giderir.

- İçerdiği E vitamini ve antioksidanlar sayesinde kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır.

- Dış etkenlere karşı koruma sağlar.

- Düzenli kullanımda güneş ve yaşlılık lekelerinin azalmasına yardımcı olur.

- Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini destekler.

- Hassas ciltlerde kızarıklık ve tahrişi azaltıcı etkisi bulunur.