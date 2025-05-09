Yüzlerce saç kurutma makinesi geri çağrıldı: Bakın neye sebep oluyor…

Haber Merkezi

ABD'de satılan Legend Brands marka saç kurutma makineleri için ciddi bir güvenlik uyarısı yapıldı. 500 adet ürün, hayati risk taşıdığı gerekçesiyle acilen geri çağrılıyor.

Yapılan açıklamada, söz konusu saç kurutma makinelerinin, daldırma koruma cihazı (immersion protection device) içermediği ve bu durumun ölümcül elektrik çarpması veya ciddi yaralanmalara neden olabileceği belirtildi.

Özellikle cihazın prize takılıyken suya düşmesi durumunda kullanıcılar için büyük bir tehlike oluştuğu vurgulandı.

İADE EDİN

Geri çağrılan makinelerin, ABD’de saç kurutma cihazları için belirlenen federal güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve "önemli düzeyde ürün tehlikesi" oluşturduğu tespit edildi.

Legend Brands kullanıcılarına, etkilenen modelleri resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla bildirerek ücretsiz iade ve geri ödeme işlemi başlatabilecekleri duyuruldu.