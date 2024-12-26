Yüzük parmağınızı ölçün, kel kalıp kalmayacağınızı çözün...

Yağmur Dinç

Kel kalmak, kimileri için herhangi bir sorun teşkil etmezken kimileri için bir fobiye dönüşebiliyor.

Dünyada yaygın bir sorun olan saç dökülmesine hormon dengesizliği, yaş ve bağışıklık sistemi gibi pek çok faktör neden olabiliyor.

Sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Dr. Joe Whittington, kellik hakkındaki bazı yaygın inanışların yanlış olduğunu savundu.

Kel kalma olasılığının el parmaklarıyla da hesaplanabileceğini belirten Dr. Joe, bu konuda çeşitli bilimsel araştırmalar yapıldığını belirterek, "2D:4D oranı"na dikkat çekiyor.

Çinli araştırmacıların ortaya attığı bu yöntemde, kel kalma riski, el parmaklarına bakılarak hesaplanıyor.

PARMAK HESABI

Uzmanlar, sağ eldeki 2D:4D oranı ne kadar düşükse, yani yüzük parmağı işaret parmağından ne kadar uzunsa, androgenetik alopesi riskinin de o kadar yüksek olduğunu keşfetti.

Dr. Joe, 2D:4D oranı düşük olan kişilerin, bu oranı yüksek olanlara kıyasla kel kalma ihtimallerinin 6 kat daha fazla olduğunu öne sürdü. Bu durum, kişinin rahimde daha fazla testosterona maruz kalmasıyla açıklanabiliyor.