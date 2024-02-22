Yüzyıllık sır ortaya çıktı! Zeytinin bozulmaması için kavanoza ondan ekleyin, yıllarca saklayın… Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında olan zeytin kısa sürede yumuşadığı ve küflendiği için ne yazık ki çöpün yolunu tutabiliyor. İşte, kırk yıllık zeytincilerin zeytinleri bozulmadan sakladıkları o yöntem…

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Zeytinler, yanlış saklama tekniklerinden dolayı çabuk küflenen ve aynı zamanda yumuşayan besinler arasında yer alır. Zeytinleri saklamak için öyle bir püf nokta var ki yıllarca saklandığında bile ilk günkü gibi tüketilmeye hazır oluyor.

Zeytin kavanozanıza koyacağınız bu ürün sayesinde zeytinlerinizde ne bir küf oluşacak ne de yumuşama olacak.

İşte, zeytincilerin yüzyıllardır sır gibi sakladığı zeytinlerin bozulmasını tarihe karıştıracak olan o yöntem…

Kavanoza ekleyin bozulma nedir bilmeyin…

Zeytin saklarken ilk ve en çok yapılan yanlışlardan biri aldığınız teneke ile saklamaktır. Zeytinlerinizi marketten aldığınız gibi saklamak yerine cam bir kavanoza koymanız hem sağlığınız açısından daha faydalı olacak hem de zeytinlerinizin ömrünü uzatmak için ilk adımı atmanızı sağlayacak.

Zeytinleri yıllarca saklamanızı ve ilk günkü tazelikte tüketmenizi sağlayacak asıl püf nokta ise kavanoza yarım fincan Ayçiçek yağı eklemek olacak. Ayçiçek yağı, zeytinlerinizin yumuşamasını ve küflenmesini engellemede oldukça başarılı bir üründür.

Ancak söz ettiğimiz bu yöntem siyah zeytinler için geçerli olup yeşil zeytinleriniz için ise salamura suya yatırarak saklamanız tıpkı siyah zeytinde olduğu gibi yeşil zeytinlerinizi de uzun süreli küflenme ve yumuşama sorunu olmadan saklamanıza olanak sağlayacak.