Zaha'nın Kerem'i dövdüğünü iddia etmişti! Galatasaray ile mahkemelik olan Ahmet Çakar'dan tahrik edici sözler Wilfried Zaha'nın Kerem Aktürkoğlu'nu dövdüğünü iddia eden Ahmet Çakar ile Galatasaray mahkemelik olmuştu. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Galatasaraylıları kızdıracak paylaşımlarına devam ediyor.

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Beyaz Futbol ekranlarında yayınlanan spor programı Derin Futbol'da yaptığı açıklamalar ile zaman zaman gündeme oturan Ahmet Çakar yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda sarfettiği sözlerden dolayı Galatasaray ile mahkemelik olan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Wilfried Zaha'nın Kerem Aktürkoğlu'nu darbettiğini iddia eden Ahmet Çakar sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu iddiaları yalanlarken Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Galatasaray'dan 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü’ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar’ın Beyaz TV’deki 4 Eylül 2023 tarihli “Derin Futbol” programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır."

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Ahmet Çakar Galatasaray'ın bu açıklamasını alıntılayarak "Bırakın bu işleri de, siz önce Taylan Antalyalı transferi için Atilla Türker'in yazdıklarına cevap verin…" ifadelerine yer verdi.

Galatasaraylı taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu paylaşımının altına tepki gösteren yorumlarda bulundu.

Bir paylaşım daha yaptı

Ahmet Çakar Galatasaray'ın bu gönderisini alıntılayarak bir paylaşım daha yaptı.

Çakar yaptığı paylaşımda "Sayın Dursun Özbek. Fatih Altaylı nın “Dursun Özbek gazetecilere para aktarıyor” açıklamasına da ZORUNLU AÇIKLAMA yaptınız mı acaba?" diye sordu..