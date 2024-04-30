İntim ne demek? İntim bölge nedir, neresidir? Genellikle kozmetik ürünlerinde yer alan "intim" ibaresi anlamını bilmeyenler tarafından araştırılıyor. Peki, intim ne demek? İntim kelime anlamı nedir? İşte bilgiler...

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"İntim" veya "intim bölge" olarak kullanılan bu kelime, kadınlar arasında yaygındır.

Kozmetik ürünlerinde yer alan intim kelimesi, anlam açısından merak konusu oluyor.

İntim ne demek, intim bölge neresidir gibi soru başlıkları internette sıkça araştırılıyor.

Haberimizde intim kelimesine dair bütün detaylar yer almaktadır. İntim kelime anlamı, intim bölge, kadınlarda intim, erkeklerde intim ve bilgiler...

İntim ne demek

"İntim" kelimesi, Fransızca kökenli olup Türkçede "samimi", "özel" veya "kişisel" anlamlarına gelir.

İntim, ilişkilerde, konuşmalarda veya etkinliklerde daha özel veya özel bir atmosferi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "intim bir sohbet" ifadesi, kişisel veya samimi konuları içeren, yakın arkadaşlar arasında gerçekleşen bir konuşmayı ifade eder.

İntim bölge nedir

"İntim bölge", genellikle vücudun özel veya mahrem bölgelerini ifade eder. Bu terim, cinsel organlar veya genital bölgeyi, kasıkları ve bu bölgelerin etrafındaki deri ve dokuları içerebilir.

İntim bölge, kişisel mahremiyet ve özel alanlarla ilişkilendirilir ve genellikle kamusal alanda konuşulmaz veya gösterilmez.

İntim jel nedir

Kadın özel bölgelerinin hijyenini sağlayan yatıştırıcı ve ferahlatıcı temizleme jelidir.