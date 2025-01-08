Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Kesintilere göre yeni maaşlar...

Yağmur Dinç

Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarına göre, vefat eden kişinin eşine "dul aylığı", çocuğuna ise "yetim aylığı" bağlanıyor.

Evli olmama, gelir sahibi olmama gibi şartları bulunan bu ödemelerden milyonlarca vatandaşımız faydalanıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşına gelen zam ile birlikte bu ödemeye de ne kadar zam geldiğini hesaplıyor.

Peki, dul ve yetim maaşı zamlandı mı? Ne kadar oldu? İşte 2025 dul ve yetim zamlı maaş...

YENİ DUL VE YETİM MAAŞI 2025

SSK ve Bağkur'dan 14 bin 469 lira emekli maaşı olan bir kişi vefat ettiğinde:

YÜZDE 75 PAY: 10 bin 851 lira

YÜZDE 50 PAY: 7 bin 234,50 lira

YÜZDE 25 PAY: 3 bin 617,25 lira

Emekli Sandığı’ndan 19 bin 617 lira emekli maaşı alan bir kişi vefat ettiğinde:

YÜZDE 75 PAY: 14 bin 713 lira

YÜZDE 50 PAY: 9 bin 808 lira

YÜZDE 25 PAY: 4 bin 904 lira