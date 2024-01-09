Zamlı maaşı öğrenin: Kök maaşınız kaç TL? e-Devlet kök maaş sorgulama Yeni yıl zammı alacak olan emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını hesaplamak için "kök maaş" sorgulaması yapılıyor. Kök maaşlara etki etmesi beklenen zam oranı, milyonları ilgilendiriyor. Peki, kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaşım ne kadar, kaç lira? İşte e-Devlet kök maaş sorgulama ekranı.

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Yeni asgari ücretin 11 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları bekleniyor.

Enflasyon oranına göre verilecek olan zam oranı yüzde 37,57 oldu.

Milyonlarca vatandaş, yeni zamlı maaşlarını hesaplamaya koyuldu.

Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halini ifade ediyor.

Zam oranının maaşına etkisini hesaplamak isteyenler kök maaşını net olarak öğrenmek istiyor.

Kök maaş ücreti, e-Devlet kapısı aracılığı ile ortaya çıkıyor.

Peki, kök maaşım ne kadar? Kök maaş nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

Kök maaş nedir

Kök ücret, işçinin işi görmesi karşılığında işverenin kendisine ödemeyi kabul ettiği salt miktarı göstermektedir. Bu ücret saatlik, günlük veya aylık çalışma karşılığı olarak belirlenebilir ve işçi, iş görme edimini yerine getirdiği sürece buna hak kazanır.

Kök maaş ya da kök aylık, e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.