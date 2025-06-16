Zara ve LC Waikiki’ye üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti! 3 ay süre verildi

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Son dönemlerde giderek artış gösteren konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllardır tekstil sektöründe olan ve dünya markalarına üretim yapan Keytex Tekstil geçtiğimiz günlerde konkordato başvurusunda bulundu.

Zara ve LC Waikiki gibi önde gelen giyim markalara üretim yapan Keytex Tekstil’in konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato başvurusu hakkında mahkeme kararını verdi.

3 AY SÜRE TANINDI!

Konkordato başvurusunu inceleyen mahkeme Keytex Tekstil hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu süreçte şirketin mali yapısının incelenmesi ve çözüm sürecinin yönetilmesi için üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirildi.

Heyet tarafından hazırlanacak olan detaylı raporun ise Temmuz ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.